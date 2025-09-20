Exposition d’outils des métiers d’autrefois Charny Orée de Puisaye
Exposition d’outils des métiers d’autrefois Charny Orée de Puisaye samedi 20 septembre 2025.
Exposition d’outils des métiers d’autrefois
Frecambault Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-08-21 18:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Venez découvrir une exposition d’outils des métiers d’autrefois et de matériel agricole, ainsi qu’une collection de pierres taillées et de briques de briqueteries de l’Yonne et des alentours. .
Frecambault Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 71 34 ccop@ccop.fr
English : Exposition d’outils des métiers d’autrefois
German : Exposition d’outils des métiers d’autrefois
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition d’outils des métiers d’autrefois Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2025-08-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !