Exposition d’outils des métiers d’autrefois Charny Orée de Puisaye

Exposition d’outils des métiers d’autrefois

Frecambault Charny Orée de Puisaye Yonne

Gratuit

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-08-21 18:30:00

2025-09-20

Venez découvrir une exposition d’outils des métiers d’autrefois et de matériel agricole, ainsi qu’une collection de pierres taillées et de briques de briqueteries de l’Yonne et des alentours. .

Frecambault Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 71 34 ccop@ccop.fr

