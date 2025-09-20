Exposition d’outils des métiers d’autrefois Frecambault Charny Orée de Puisaye

Exposition d’outils des métiers d’autrefois Frecambault Charny Orée de Puisaye samedi 20 septembre 2025.

Exposition d’outils des métiers d’autrefois 20 et 21 septembre Frecambault Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir une exposition d’outils des métiers d’autrefois et de matériel agricole, ainsi qu’une collection de pierres taillées et de briques de briqueteries de l’Yonne et des alentours.

Frecambault 89120 Charny Orée de Puisaye Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir une exposition d’outils des métiers d’autrefois et de matériel agricole, ainsi qu’une collection de pierres taillées et de briques…

© Éric Buisset