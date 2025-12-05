Exposition Dragons Abbeville

Prêtée par la Bibliothèque départementale de la Somme.

Craint ou admiré, le dragon fascine. Maléfiques, protecteurs de secrets ancestraux ou gardiens de fabuleux trésors, les dragons font partie tout simplement de notre imaginaire. Animaux de la Terre et des Airs, ils demeurent à jamais ce lien avec un paradis terrestre perdu. Pour autant, il est bien difficile d’en déterminer l’origine !

Craint ou admiré, le dragon fascine. Maléfiques, protecteurs de secrets ancestraux ou gardiens de fabuleux trésors, les dragons font partie tout simplement de notre imaginaire. Animaux de la Terre et des Airs, ils demeurent à jamais ce lien avec un paradis terrestre perdu. Pour autant, il est bien difficile d’en déterminer l’origine ! .

26 Place Clemenceau Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 95 16

English :

On loan from the Bibliothèque départementale de la Somme.

Whether feared or admired, dragons fascinate. Evil, protectors of ancestral secrets or guardians of fabulous treasures, dragons are quite simply part of our imagination. Animals of the Earth and the Air, they remain forever a link with a lost earthly paradise. And yet, it’s hard to pinpoint their origins!

German :

Ausgeliehen von der Bibliothèque départementale de la Somme.

Ob gefürchtet oder bewundert, Drachen faszinieren. Ob böse, Beschützer uralter Geheimnisse oder Hüter sagenhafter Schätze, Drachen sind ganz einfach Teil unserer Vorstellungskraft. Als Tiere der Erde und der Lüfte bleiben sie für immer die Verbindung zu einem verlorenen irdischen Paradies. Es ist jedoch schwierig, ihren Ursprung zu bestimmen

Italiano :

In prestito dalla Bibliothèque départementale de la Somme.

Temuti o ammirati, i draghi affascinano. Malvagi, protettori di segreti ancestrali o custodi di favolosi tesori, i draghi fanno semplicemente parte del nostro immaginario. Animali della Terra e dell’Aria, restano per sempre un legame con un paradiso terrestre perduto. Eppure è difficile individuare le loro origini!

Espanol :

Préstamo de la Bibliothèque départementale de la Somme.

Temidos o admirados, los dragones fascinan. Maléficos, protectores de secretos ancestrales o guardianes de fabulosos tesoros, los dragones forman parte de nuestro imaginario. Animales de la Tierra y del Aire, siguen siendo para siempre un vínculo con un paraíso terrenal perdido. Sin embargo, es difícil determinar su origen

