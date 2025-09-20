Exposition : « Drapés : une histoire d’illusion » Musée des beaux-arts Nîmes

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Témoin d’une société, la représentation du textile permet de retracer l’histoire des modes et des traditions. Dans des mises en scènes succinctes ou théâtralisées à outrance, les artistes racontent l’Histoire et content des histoires. La souplesse des tissus et l’infinité des textures aux couleurs chatoyantes démontrent le talent des artistes, l’illusion est parfaite ou presque.

Musée des beaux-arts Rue de la Cité Foulc, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie 33466767182 https://www.nimes.fr/culture/musees-planetarium/musee-des-beaux-arts.html Véritable écrin imaginé par l’architecte nîmois Max Raphel, le musée des beaux-arts ouvre ses portes en 1907. Il est réaménagé et mis en valeur en 1987 par l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Découvrez ses sculptures, peintures et dessins des écoles italienne, nordique et française du XVe au XXe siècle ainsi qu’un bel ensemble d’art français du XIXe siècle. Riche de ses collections, le musée vous propose ses expositions temporaires. A proximité des gares SNCF Nîmes centre et routière, des parkings de l’Esplanade et Gare SNCF. En bus et Trambus : arrêts Esplanade, Romanité et Planas. A 2 minutes à pied du musée Cultures taurines, du musée de la Romanité et des arènes.

