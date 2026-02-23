Exposition droit des femmes, le chemin vers l’égalité Salle Posta Urrugne
Salle Posta Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-02 14:00:00
fin : 2026-03-06 17:30:00
2026-03-02 2026-03-07
À l’occasion du 8 mars, la Ville d’Urrugne propose une semaine d’événements dédiés aux femmes, à leurs parcours, leurs engagements et leurs réussites.
L’exposition est réalisée par
– les tribunaux judiciaires de Bayonne et de Pau
– le Conseil départemental d’accès au droit des Pyrénées-Atlantiques (CDAD64)
– le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF 64) .
Salle Posta Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
