Exposition droit des femmes, le chemin vers l’égalité Salle Posta Urrugne

Exposition droit des femmes, le chemin vers l’égalité

Salle Posta Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-03-02 14:00:00

fin : 2026-03-06 17:30:00

2026-03-02 2026-03-07

À l’occasion du 8 mars, la Ville d’Urrugne propose une semaine d’événements dédiés aux femmes, à leurs parcours, leurs engagements et leurs réussites.

– les tribunaux judiciaires de Bayonne et de Pau

– le Conseil départemental d’accès au droit des Pyrénées-Atlantiques (CDAD64)

– le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF 64) .

