Maison Bleue 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-26 10:00:00

fin : 2025-08-30 12:00:00

Du 26 au 30 août de 10h à 12h et de 17h à 19h > Exposition temporaire « Drôle de réalité » par Ptahart.

Tout public.

Entrée libre.

Lieu Maison Bleue place de la République 5 rue Jules Romains au village.

Contact 06 47 92 61 32 arabesqu…

English :

August 26 to 30, 10am to 12pm and 5pm to 7pm > Temporary exhibition « Drôle de réalité » (Funny reality) by Ptahart.

Open to all.

Free admission.

Location: Maison Bleue place de la République 5 rue Jules Romains in the village.

Contact 06 47 92 61 32 arabesqu…

German :

26. bis 30. August, 10.00 bis 12.00 Uhr und 17.00 bis 19.00 Uhr > Zeitweilige Ausstellung « Lustige Realität » von Ptahart.

Für alle Altersgruppen.

Freier Eintritt.

Ort: Maison Bleue Place de la République 5 rue Jules Romains im Dorf.

Kontakt: 06 47 92 61 32 arabesqu…

Italiano :

Dal 26 al 30 agosto, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 > Mostra temporanea « Funny reality » di Ptahart.

Aperta a tutti.

Ingresso libero.

Luogo: Maison Bleue place de la République 5 rue Jules Romains nel villaggio.

Contatto: 06 47 92 61 32 arabesqu…

Espanol :

Del 26 al 30 de agosto, de 10.00 a 12.00 h. y de 17.00 a 19.00 h. > Exposición temporal « Funny reality » de Ptahart.

Abierta a todos.

Entrada gratuita.

Lugar: Maison Bleue place de la République 5 rue Jules Romains en el pueblo.

Contacto: 06 47 92 61 32 arabesqu…

L’événement EXPOSITION « DRÔLE DE RÉALITÉ » PAR PTAHART CHEZ ARABESQUE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-07-30 par OT DE SAINT CYPRIEN