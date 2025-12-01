Exposition Drôles de bêtes ! Tours

Exposition Drôles de bêtes !

Drôles de Bêtes propose de faire découvrir aux visiteurs des animaux dont l’apparence, l’allure et le mode de vie nous surprennent par leur exubérance, leurs couleurs et motifs étonnants, leurs formes étranges, voire effrayantes.

Clin d’œil aux expositions Les animaux nous en font voir de toutes les couleurs et Les animaux ont la parole ! présentées il y a une vingtaine d’années au Muséum, Drôles de Bêtes est une exposition adaptée au jeune public. Les animaux étonnent et surprennent les visiteurs et attirent ainsi leur attention. Une occasion rêvée pour comprendre ce qui se cache derrière leurs surprenants costumes et leurs petits secrets de maquillage… 5 .

3 Rue du Président Merville Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 68 08 accueilmuseum@ville-tours.fr

English :

Drôles de Bêtes introduces visitors to animals whose appearance, appearance and lifestyle surprise us with their exuberance, astonishing colors and patterns, and strange, even frightening, shapes.

German :

Drôles de Bêtes bietet den Besuchern die Möglichkeit, Tiere zu entdecken, deren Aussehen, Gangart und Lebensweise uns mit ihrer Überschwänglichkeit, ihren erstaunlichen Farben und Mustern, ihren seltsamen oder sogar erschreckenden Formen überraschen.

Italiano :

Drôles de Bêtes presenta ai visitatori animali il cui aspetto, la fisionomia e il modo di vivere ci sorprendono con la loro esuberanza, i colori e i disegni sorprendenti e le forme strane, persino spaventose.

Espanol :

Drôles de Bêtes presenta a los visitantes animales cuyo aspecto, apariencia y modo de vida nos sorprenden por su exuberancia, sus colores y dibujos asombrosos y sus formas extrañas, incluso aterradoras.

