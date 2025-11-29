Exposition « Drôles de jouets »

La Maison du Boulanger Salles Raymond Moretti Troyes Aube

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2026-01-04 19:00:00

2025-11-29

A travers l’œil des plasticiens, 3 artistes locaux vous feront entrer dans l’univers du jouet sous la forme de la photo, de la peinture, de la sculpture…



Ulrich PESLIN, dessinateur

Méticuleux, exigeant, précis il n’a rien d’un rêveur. Ce qu’il aime, c’est un trait précis, une composition réfléchie. Aussi loin qu’il s’en souvienne, il a toujours dessiné. À 11 ans, il fréquente l’école des Beaux-Arts et en suivra les cours durant quelques années.



Emmanuel PORTEHAUT, photographe

Autodidacte appliqué, formé à l’École de l’Image Gobelins, il développe une approche singulière de la photographie, loin du numérique. Il privilégie l’appareil photo aux retouches et crée des images étonnantes sans montage, en construisant de véritables maquettes éphémères. Son travail repose sur le trompe-l’œil et des procédés de tirage inventés par lui-même, qui donnent à ses œuvres une esthétique unique, obtenue directement à la prise de vue ou par altération du tirage.



RISE UP, graffeur

Artiste plasticien, il fait partie du collectif AVC (Art Visuel et Contemporain). Son univers se tourne autour des couleurs, des relations humaines, de son ressenti et de l’improvisation. Il peint régulièrement des animaux, lion, éléphant, tigre, ours. .

