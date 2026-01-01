Exposition du 50ème anniversaire de l’Association des Cyclotouristes du Florival Guebwiller

Exposition du 50ème anniversaire de l’Association des Cyclotouristes du Florival

5 place Saint Léger Guebwiller Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

2026-01-31

Exposition rétrospective, à l’occasion des 50 ans de l’ACTF

A l’occasion des 50 ans de l’association, les membres de l’ACTF vous invitent à une exposition rétrospective.

Programme

10:00 Accueil

11:00 Allocutions & Vernissage

12:00 Verre de l’Amitié

13:00 Visite de l’exposition

17:00 Clôture

www.cyclo-actf.fr .

5 place Saint Léger Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 14 20

English :

Retrospective exhibition to mark 50 years of the ACTF

