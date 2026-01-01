Exposition du 50ème anniversaire de l’Association des Cyclotouristes du Florival Guebwiller
Exposition du 50ème anniversaire de l’Association des Cyclotouristes du Florival Guebwiller samedi 31 janvier 2026.
Exposition du 50ème anniversaire de l’Association des Cyclotouristes du Florival
5 place Saint Léger Guebwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-01-31 17:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Exposition rétrospective, à l’occasion des 50 ans de l’ACTF
A l’occasion des 50 ans de l’association, les membres de l’ACTF vous invitent à une exposition rétrospective.
Programme
10:00 Accueil
11:00 Allocutions & Vernissage
12:00 Verre de l’Amitié
13:00 Visite de l’exposition
17:00 Clôture
www.cyclo-actf.fr .
5 place Saint Léger Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 14 20
English :
Retrospective exhibition to mark 50 years of the ACTF
L’événement Exposition du 50ème anniversaire de l’Association des Cyclotouristes du Florival Guebwiller a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller