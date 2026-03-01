Exposition Du Big bang à l’Homme Cloître des Récollets Metz

Exposition Du Big bang à l’Homme

Cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-03-23 10:00:00

fin : 2026-05-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-23

Le parcours de l’exposition Du Big Bang à l’Homme propose un véritable voyage dans le temps, des premières galaxies jusqu’aux grandes étapes de la conquête spatiale, mêlant images spectaculaires, maquettes et découvertes scientifiques.Tout public

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Cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91

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English :

The From the Big Bang to Man exhibition takes visitors on a journey through time, from the first galaxies to the major milestones in the conquest of space, combining spectacular images, models and scientific discoveries.

L’événement Exposition Du Big bang à l’Homme Metz a été mis à jour le 2026-03-18 par AGENCE INSPIRE METZ