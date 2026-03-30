Exposition Du bois des rêves Château de Puyguilhem Villars
Exposition Du bois des rêves Château de Puyguilhem Villars vendredi 10 avril 2026.
Exposition Du bois des rêves
Château de Puyguilhem 117 Lieu-dit Puyguillem Villars Dordogne
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-04-10
Le Centre des monuments nationaux présente l’exposition Du bois des rêves de Bastien Lemaître et Ross Gashau au château de Puyguilhem. Deux artistes y explorent l’arbre et la nature comme sources d’imaginaire, en écho à l’atmosphère féerique du lieu.
Le Centre des monuments nationaux présente l’exposition Du bois des rêves de Bastien Lemaître et Ross Gashau au château de Puyguilhem. Deux artistes y explorent l’arbre et la nature comme sources d’imaginaire, en écho à l’atmosphère féerique du lieu. Exposition accessible dans le cadre des horaires d’ouverture du monument. .
Château de Puyguilhem 117 Lieu-dit Puyguillem Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 82 18 puyguilhem@monuments-nationaux.fr
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English : Exposition Du bois des rêves
The Centre des monuments nationaux presents the exhibition Du bois des rêves by Bastien Lemaître and Ross Gashau at Château de Puyguilhem. The two artists explore trees and nature as sources of imagination, echoing the fairytale atmosphere of the site.
L’événement Exposition Du bois des rêves Villars a été mis à jour le 2026-03-27 par Val de Dronne
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