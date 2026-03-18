Exposition du Cercle d’Arts Plastiques des Monédières

Foyer Rural Saint-Ybard Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-18

La trentaine d’artistes adhérents du Cercle d’Arts Plastiques des Monédières présentent leurs œuvres auprés de deux invités d’honneur Olivier Verbois, artiste peintre et Stéphane Terret sculpteur sur bois.

Entrée gratuite. .

Foyer Rural Saint-Ybard 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 86 98 02 capm.lonzac19@gmail.com

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English : Exposition du Cercle d’Arts Plastiques des Monédières

L’événement Exposition du Cercle d’Arts Plastiques des Monédières Saint-Ybard a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze