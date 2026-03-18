Exposition du Cercle d’Arts Plastiques des Monédières Saint-Ybard
Exposition du Cercle d’Arts Plastiques des Monédières Saint-Ybard samedi 18 avril 2026.
Exposition du Cercle d’Arts Plastiques des Monédières
Foyer Rural Saint-Ybard Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-18
La trentaine d’artistes adhérents du Cercle d’Arts Plastiques des Monédières présentent leurs œuvres auprés de deux invités d’honneur Olivier Verbois, artiste peintre et Stéphane Terret sculpteur sur bois.
Entrée gratuite. .
Foyer Rural Saint-Ybard 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 86 98 02 capm.lonzac19@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition du Cercle d’Arts Plastiques des Monédières
L’événement Exposition du Cercle d’Arts Plastiques des Monédières Saint-Ybard a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze