Exposition du « Citroën U23 » au Village Fromager Livarot

Livarot 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Le Village Fromager vous invite à venir découvrir l’exposition du « Citroën U23 » du 16 au 31 août 2025.

Visite de l’exposition aux horaires d’ouverture de la fromagerie. Entrée gratuite.

Livarot 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 48 20 10 visite@graindorge.fr

English : Exposition du « Citroën U23 » au Village Fromager Livarot

The Village Fromager invites you to discover the exhibition of the « Citroën U23 » from August 16 to 31, 2025.

Visit the exhibition during the cheese dairy’s opening hours. Free admission.

German : Exposition du « Citroën U23 » au Village Fromager Livarot

Das Käsedorf lädt Sie ein, die Ausstellung des « Citroën U23 » vom 16. bis 31. August 2025 zu besuchen.

Besuchen Sie die Ausstellung während der Öffnungszeiten der Käserei. Eintritt frei.

Italiano :

Il Village Fromager vi invita a scoprire l’esposizione della « Citroën U23 » dal 16 al 31 agosto 2025.

Visitate la mostra durante gli orari di apertura del caseificio. Ingresso libero.

Espanol :

El Village Fromager le invita a venir a descubrir la exposición del « Citroën U23 » del 16 al 31 de agosto de 2025.

Visite la exposición durante el horario de apertura de la quesería. Entrada gratuita.

