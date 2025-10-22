Exposition du club collectif photographes A.S. Berre Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud Marignane

Bouches-du-Rhône

Exposition du club collectif photographes A.S. Berre Du 22/10 au 15/11/2025.

Fermé le dimanche.

Horaires d’ouverture

– Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h Samedi de 9h à 12h.

Vernissage samedi 25 octobre à 11h30. Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet Marignane Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2025-10-22

fin : 2025-11-15

2025-10-22

Le club collectif photographes A.S. Berre expose ses œuvres au musée d’arts et traditions populaires, Albert Reynaud, aux heures d’ouverture.

Vous êtes attendus nombreux !

Une des salles du musée a été aménagée en un espace d’expositions temporaires et des expos d’art y sont désormais régulièrement organisées.

C’est l’occasion de faire une très belle visite culturelle. .

Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur museemarignane.tradition@gmail.com

English :

The A.S. Berre collective photography club is exhibiting its work at the Musée d’Arts et Traditions Populaires, Albert Reynaud, during opening hours.

We look forward to seeing you there!

German :

Der Fotoklub A.S. Berre stellt seine Werke im Musée d’arts et traditions populaires, Albert Reynaud, während der Öffnungszeiten aus.

Sie werden zahlreich erwartet!

Italiano :

Il circolo fotografico collettivo A.S. Berre espone i propri lavori presso il Musée d’arts et traditions populaires, Albert Reynaud, durante gli orari di apertura.

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

El club de fotografía colectiva A.S. Berre expone sus obras en el Museo de Artes y Tradiciones Populares, Albert Reynaud, en horario de apertura.

¡Le esperamos!

