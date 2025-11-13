Exposition du Club de l’Oustaou Gujan-Mestras
Exposition du Club de l’Oustaou Gujan-Mestras jeudi 13 novembre 2025.
Maison des Arts Gujan-Mestras Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-16
2025-11-13
Organisée par l’Oustaou.
Restitution des ateliers (peinture, sculpture, scrapbooking, tricot, atelier floral). .
Maison des Arts Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 91 01 65 oustaou.association@orange.fr
