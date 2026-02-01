Exposition du club photo de Lalbenque Images

Place de l’église Concots Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 10:00:00

fin : 2026-02-22 12:30:00

Date(s) :

2026-02-22

Une invitation à ralentir le regard , tel est le thème proposé lors de cette exposition éphémère avec une quarantaine de photos à découvrir. Plus que de simples clichés, ces derniers sont une invitation à se plonger au cœur de paysages naturels se révélant de manière singulière sous l'objectif.

L’entrée est gratuite!

Une invitation à ralentir le regard , tel est le thème proposé lors de cette exposition éphémère avec une quarantaine de photos à découvrir. Plus que de simples clichés, ces derniers sont une invitation à se plonger au cœur de paysages naturels se révélant de manière singulière sous l'objectif.

L’entrée est gratuite!

.

Place de l’église Concots 46260 Lot Occitanie association.foyer.rural.concots@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An invitation to slow down the gaze is the theme proposed at this ephemeral exhibition, with some forty photos to discover. More than mere snapshots, these are an invitation to plunge into the heart of natural landscapes revealing themselves in a singular way under the lens.

Entrance is free!

L’événement Exposition du club photo de Lalbenque Images Concots a été mis à jour le 2026-02-14 par OT CVL Lalbenque Limogne