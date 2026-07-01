Informations pratiques

exposition du club photo « ombres et lumières » de Doué-en-Anjou 19 et 20 septembre Arènes de Doué-la Fontaine Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

le club photo « ombres et lumières » présente un ensemble de clichés intitulés « Doué hiers versus Doué aujourd’hui ». Le principe a été de réalisé des photos de bâtiments anciens toujours existants et de positionner côte à côte, une vue ancienne du lieu et une photo actuelle mais prise sous le même angle de sorte qu’elles pourraient presque être superposées. L’idée étant de montrer l’évolution du matériel, des techniques et bien sûr des bâtiments.

L’exposition ser acomplétée par une collection d’appareils photographiques de différentes marques et époques.

Arènes de Doué-la Fontaine rue des Arènes – Doué-la-Fontaine – 49700 Doué-en-Anjou 49700 Doué-la-Fontaine Maine-et-Loire Pays de la Loire 02.41.59.71.29 copie d’Arènes antiques réalisées au 16ème siècle à partir d’une carrière à ciel ouvert du 15ème parking voitures à proximité, rue Léquippé et rue des Perrières

le club photo « ombres et lumières » présente un ensemble de clichés intitulés « Doué hiers versus Doué aujourd’hui ». Le principe a été de réalisé des photos de bâtiments anciens toujours existants et à…

©collection cartes postales Jean Guilbaud