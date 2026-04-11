Saint-Pierre-d’Irube

Exposition du club photo

Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le club photo de la commune vous invite à découvrir ses clichés. Des animations sont également proposées pour les adultes et les enfants possibilité de se faire prendre en photo seul ou en groupe en mode studio, atelier confection de cadres, et petits ateliers de découverte de la photographie.

Vernissage de l’exposition le vendredi 10 avril à partir de 18h30. .

Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Exposition du club photo

L’événement Exposition du club photo Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque