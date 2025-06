Exposition du club photo Villers-sur-Mer images Créations Le Villare Villers-sur-Mer 8 juillet 2025 10:00

Calvados

Exposition du club photo Villers-sur-Mer images Créations Le Villare 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-07-20 12:30:00

Date(s) :

2025-07-08

Villers-sur-Mer Images Création organise son exposition annuelle de photographies. Cette année, l’exposition présente une sélection exceptionnelle de photographies, incluant des œuvres primées lors de concours nationaux et régionaux. Une diversité de styles, du noir et blanc aux paysages naturels époustouflants, créés par les 45 membres du club, est présentée.

Né en 2015, le Club Photo Villers sur Mer Images Création, destiné à des photographes débutants ou confirmés, poursuit son ascension.

Les adhérents du club se réunissent tous les mardis au Villare. Leur rencontre se déroule en deux parties. Une première partie est orientée autour d’activités photographiques ( ateliers, sorties… ) et de formation ( notions fondamentales, outils et spécialisations photographiques,… ). La deuxième partie est consacrée à la projection ou au visionnage des photographies des membres de l’association, dans laquelle chaque membre apporte des photos sur un thème imposé ou une série sur laquelle il travaille. Une activité d’analyse d’images se déroule alors où chaque photographe peut commenter et faire des propositions d’amélioration.

Les membres peuvent également préparer différents concours ( FPF ou autres ) et peuvent se faire aider par les membres du club pour effectuer leurs sélections.

Affilié à la Fédération Photographique de France depuis 2017, le club concourt, tant au niveau régional que national.

Villers-sur-Mer Images Création organise son exposition annuelle de photographies. Cette année, l’exposition présente une sélection exceptionnelle de photographies, incluant des œuvres primées lors de concours nationaux et régionaux. Une diversité de styles, du noir et blanc aux paysages naturels époustouflants, créés par les 45 membres du club, est présentée.

Né en 2015, le Club Photo Villers sur Mer Images Création, destiné à des photographes débutants ou confirmés, poursuit son ascension.

Les adhérents du club se réunissent tous les mardis au Villare. Leur rencontre se déroule en deux parties. Une première partie est orientée autour d’activités photographiques ( ateliers, sorties… ) et de formation ( notions fondamentales, outils et spécialisations photographiques,… ). La deuxième partie est consacrée à la projection ou au visionnage des photographies des membres de l’association, dans laquelle chaque membre apporte des photos sur un thème imposé ou une série sur laquelle il travaille. Une activité d’analyse d’images se déroule alors où chaque photographe peut commenter et faire des propositions d’amélioration.

Les membres peuvent également préparer différents concours ( FPF ou autres ) et peuvent se faire aider par les membres du club pour effectuer leurs sélections.

Affilié à la Fédération Photographique de France depuis 2017, le club concourt, tant au niveau régional que national. .

Le Villare 26 rue du Général de Gaulle

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 51 65 villare@villers.fr

English : Exposition du club photo Villers-sur-Mer images Créations

Villers-sur-Mer Images Création organizes its annual photography exhibition. This year’s exhibition features an exceptional selection of photographs, including award-winning works from national and regional competitions. A diversity of styles, from black and white to breathtaking natural landscapes, created by the 45 members of the club, is presented.

Born in 2015, the Club Photo Villers sur Mer Images Création, aimed at both beginners and experienced photographers, continues to grow.

Club members meet every Tuesday at Le Villare. The meeting is divided into two parts. The first part focuses on photographic activities (workshops, outings, etc.) and training (fundamental notions, photographic tools and specializations, etc.). The second part is devoted to the projection or viewing of photographs by members of the association, in which each member contributes photos on an imposed theme or a series on which he or she is working. An image analysis activity then takes place, where each photographer can comment and make suggestions for improvement.

Members can also prepare for various competitions (FPF or others), and can enlist the help of club members to make their selections.

Affiliated with the Fédération Photographique de France since 2017, the club competes at both regional and national levels.

German : Exposition du club photo Villers-sur-Mer images Créations

Villers-sur-Mer Images Création veranstaltet seine jährliche Fotoausstellung. Die diesjährige Ausstellung zeigt eine außergewöhnliche Auswahl an Fotografien, darunter Werke, die bei nationalen und regionalen Wettbewerben ausgezeichnet wurden. Gezeigt wird eine Vielfalt an Stilen, von Schwarzweißbildern bis hin zu atemberaubenden Naturlandschaften, die von den 45 Mitgliedern des Clubs geschaffen wurden.

Der 2015 entstandene Fotoclub Villers sur Mer Images Création, der sich an Anfänger und fortgeschrittene Fotografen richtet, setzt seinen Aufstieg fort.

Die Mitglieder des Clubs treffen sich jeden Dienstag im Villare. Ihr Treffen findet in zwei Teilen statt. Der erste Teil ist auf fotografische Aktivitäten (Workshops, Ausflüge…) und Schulungen (Grundbegriffe, fotografische Werkzeuge und Spezialisierungen…) ausgerichtet. Der zweite Teil ist der Vorführung oder Betrachtung der Fotografien der Mitglieder des Vereins gewidmet, wobei jedes Mitglied Fotos zu einem vorgegebenen Thema oder einer Serie, an der es arbeitet, mitbringt. Anschließend findet eine Bildanalyse-Aktivität statt, bei der jeder Fotograf kommentieren und Verbesserungsvorschläge machen kann.

Die Mitglieder können sich auch auf verschiedene Wettbewerbe ( FPF oder andere ) vorbereiten und können sich bei der Auswahl von den Mitgliedern des Clubs helfen lassen.

Da der Club seit 2017 der Fédération Photographique de France angeschlossen ist, nimmt er sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene an Wettbewerben teil.

Italiano :

Villers-sur-Mer Images Création organizza la sua mostra fotografica annuale. L’esposizione di quest’anno presenta un’eccezionale selezione di fotografie, compresi i lavori premiati in concorsi nazionali e regionali. In mostra una varietà di stili, dal bianco e nero agli splendidi paesaggi naturali, realizzati dai 45 soci del club.

Fondato nel 2015, il club fotografico Villers sur Mer Images Création, rivolto sia ai principianti che ai fotografi esperti, continua ad andare a gonfie vele.

I membri del club si incontrano ogni martedì a Le Villare. Si riuniscono in due parti. La prima parte si concentra sulle attività fotografiche (workshop, uscite, ecc.) e sulla formazione (concetti fondamentali, strumenti fotografici e specializzazioni, ecc.) La seconda parte è dedicata alla proiezione o alla visione delle fotografie dei membri dell’associazione, in cui ogni membro porta fotografie su un determinato tema o su una serie su cui sta lavorando. Si svolge poi un’attività di analisi delle immagini, in cui ogni fotografo può commentare e dare suggerimenti per migliorare.

I soci possono anche prepararsi a vari concorsi (FPF o altri) e possono farsi aiutare dai membri del club a fare le loro selezioni.

Affiliato alla Fédération Photographique de France dal 2017, il club compete a livello regionale e nazionale.

Espanol :

Villers-sur-Mer Images Création celebra su exposición anual de fotografía. La exposición de este año presenta una excepcional selección de fotografías, entre las que se incluyen obras premiadas en concursos nacionales y regionales. Se exponen diversos estilos, desde el blanco y negro hasta impresionantes paisajes naturales, creados por los 45 socios del club.

Fundado en 2015, el club de fotografía Villers sur Mer Images Création, dirigido tanto a principiantes como a fotógrafos experimentados, sigue viento en popa.

Los miembros del club se reúnen todos los martes en Le Villare. Se reúnen en dos partes. La primera parte se centra en las actividades fotográficas (talleres, salidas, etc.) y la formación (conceptos fundamentales, herramientas y especializaciones fotográficas, etc.). La segunda parte se dedica a la proyección o visionado de las fotografías de los miembros de la asociación, en la que cada miembro aporta fotografías sobre un tema determinado o una serie en la que está trabajando. A continuación tiene lugar una actividad de análisis de las imágenes, en la que cada fotógrafo puede comentar y hacer sugerencias para mejorarlas.

Los miembros también pueden prepararse para diversos concursos (FPF u otros) y pueden recibir ayuda de los miembros del club para hacer sus selecciones.

Afiliado a la Federación Fotográfica de Francia desde 2017, el club compite tanto a nivel regional como nacional.

L’événement Exposition du club photo Villers-sur-Mer images Créations Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville