Exposition du club photos de Buzançais Saint-Maur

Exposition du club photos de Buzançais
Place de la mairie Saint-Maur Indre
Prochaine exposition dans la salle du conseil de la mairie de Saint-Maur du 22 septembre au 31 octobre 2025.
L’art de la photo dans toute sa splendeur, à ne pas manquer ! .
Place de la mairie Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 26 30
