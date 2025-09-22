Exposition du club photos de Buzançais Saint-Maur

Exposition du club photos de Buzançais

Place de la mairie Saint-Maur Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi 2025-09-22

fin : 2025-10-31

Prochaine exposition dans la salle du conseil de la mairie de Saint-Maur du 22 septembre au 31 octobre 2025.

L’art de la photo dans toute sa splendeur, à ne pas manquer ! .

Place de la mairie Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 26 30

