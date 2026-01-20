Exposition du Club Photos de Fouras rue du Général Bruncher Fouras

Exposition du Club Photos de Fouras

rue du Général Bruncher Médiathèque Fouras Charente-Maritime

Début : Vendredi 2026-01-27

fin : 2026-02-28

2026-01-27

Exposition du Club Photos de Fouras dans le cadre de la Nuit de la lecture, sur le thème national ‘ Villes et campagnes ‘.

rue du Général Bruncher Médiathèque Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 29 31 mediatheque@fouras-les-bains.fr

English : Exhibition of the Fouras Photo Club

Exhibition of the Fouras Photo Club as part of the Night of Reading, on the national theme ‘Cities and Countryside’.

