Exposition : Du Colisée à la Maison des Métiers d'Art et du Design (MMAD) Maison des Métiers d'Art et du Design Moulins samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

FOCUS THÉMATIQUE : PATRIMOINE ET ARCHITECTURE

QUAND L’ARCHITECTE RÉINVESTIT LE PATRIMOINE

Implantée au sein de l’ancien cinéma « Le Colisée », la MMAD est aujourd’hui un espace où se côtoient les artisans d’art, les designers et les amateurs. Dans le hall de cette maison, une exposition retrace la renaissance de ce bâtiment emblématique de Moulins, qui mêle ateliers, espace de coworking et salle d’exposition largement ouverte sur la ville.

Maison des Métiers d’Art et du Design 23 cours anatole france, 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Installée dans l’ancien cinéma Le Colisée, la Maison des Métiers d’Art et du Design propose des espaces de travail à des artisans d’art et designers et accueille des étudiants bénéficiant du statut d’étudiant-entrepreneur (dispositif Pépite). Un programme de rencontres et de formations à destination des professionnels des métiers d’art et du design ainsi que des cycles d’animations et d’expositions pour tous les publics sont mis en place à la Maison des Métiers d’Art et du Design de Moulins et à l’Atelier de Bomplein à Couzon pour ouvrir à tous la découverte et la pratique des métiers d’art et du design.

Journées européennes du patrimoine 2025

