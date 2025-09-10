Exposition du collectif Art’Hand’Co Street Art et du Land Art Médiathèque Plozévet

Médiathèque 30 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Début : 2025-09-10

fin : 2025-10-11

2025-09-10

Nous avons le plaisir d’accueillir les créations en tout genre du collectif Art Hand Co autour des thèmes du Street Art et du Land Art. Venez voir les surprises qu’ils nous ont réservées !

Le collectif Art hand Co est composé de divers établissements de l’accompagnement du handicap ou du médicosocial (foyers, ESAT, EPHAD, et autres, situés dans le Finistère Sud) et propose chaque année une thématique qui donne lieu à des créations artistiques réalisées lors d’ateliers encadrés.

La Médiathèque en tant que partenaire expose les œuvres du collectif depuis 18 ans.

En complément à ces propositions, Virginie Le Ray de l’association Obozar proposera une conférence sur le Land Art et le Street Art

> jeudi 18 septembre à 18h00, entrée libre

Une sélection d’ouvrages sur le Land Art, Le Street Art, l’art thérapie et le handicap est proposée au prêt à l’accueil.

Visite libre aux horaires habituels d’ouverture. .

Médiathèque 30 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 37 03

