Exposition du collectif Arts Pluriels 26 place de l’Université Valence
Début : 2025-11-24 10:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
2025-11-24
Venez découvrir la nouvelle exposition collective de 9 artistes qui réunit des univers singuliers et complémentaires sculpture céramique peinture aquarelle acrylique huile photo
English :
Come and discover the new group exhibition by 9 artists who bring together singular and complementary worlds: sculpture ? ceramics ? watercolour painting ? acrylic ? oil ? photo
German :
Entdecken Sie die neue Gruppenausstellung von 9 Künstlern, die einzigartige und sich ergänzende Welten vereint: Skulptur ? Keramik ? Aquarellmalerei ? Acryl ? Öl ? Foto
Italiano :
Venite a scoprire la nuova mostra collettiva di 9 artisti, che riuniscono mondi singolari e complementari: scultura, ceramica, pittura ad acquerello, acrilico, olio, fotografia
Espanol :
Venga a descubrir la nueva exposición colectiva de 9 artistas, que reúnen universos singulares y complementarios: escultura ? cerámica ? acuarela ? acrílico ? óleo ? fotografía ?
