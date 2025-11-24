Exposition du collectif Arts Pluriels 26 place de l’Université Valence

Exposition du collectif Arts Pluriels 26

place de l’Université Salle des Clercs Valence Drôme

Début : 2025-11-24 10:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

2025-11-24

Venez découvrir la nouvelle exposition collective de 9 artistes qui réunit des univers singuliers et complémentaires sculpture céramique peinture aquarelle acrylique huile photo

place de l’Université Salle des Clercs Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come and discover the new group exhibition by 9 artists who bring together singular and complementary worlds: sculpture ? ceramics ? watercolour painting ? acrylic ? oil ? photo

German :

Entdecken Sie die neue Gruppenausstellung von 9 Künstlern, die einzigartige und sich ergänzende Welten vereint: Skulptur ? Keramik ? Aquarellmalerei ? Acryl ? Öl ? Foto

Italiano :

Venite a scoprire la nuova mostra collettiva di 9 artisti, che riuniscono mondi singolari e complementari: scultura, ceramica, pittura ad acquerello, acrilico, olio, fotografia

Espanol :

Venga a descubrir la nueva exposición colectiva de 9 artistas, que reúnen universos singulares y complementarios: escultura ? cerámica ? acuarela ? acrílico ? óleo ? fotografía ?

