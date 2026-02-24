Exposition du collectif d’artisans d’art au Musée de la Chaussure Journées Européennes des Métiers d’Art Rue Bistour Romans-sur-Isère

Exposition du collectif d’artisans d’art au Musée de la Chaussure Journées Européennes des Métiers d’Art

Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 21:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 , la Ville de Romans invite le public à vivre une immersion unique au cœur de la création artisanale, dans un lieu emblématique le Musée de la Chaussure.

Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

On the occasion of the Journées Européennes des Métiers d?Art 2026 , the City of Romans invites the public to experience a unique immersion in the heart of artisan creation, in an emblematic venue: the Musée de la Chaussure.

