Exposition du collectif Quartiers en couleurs (& co) espace social commun du Gros-Chêne, 11c, place du Gros-Chêne, Rennes. Rennes

Une nouvelle expo du collectif Quartiers en couleurs, plusieurs artistes hors collectif sont également invités. Le thème sera « portraits et travaux récents ».

Le thème, cette fois, sera « portraits et travaux récents ».

Vernissage le 13 Novembre 18h

Début : 2025-11-12T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-03T18:00:00.000+01:00

quartierscouleurs@gmail.com

espace social commun du Gros-Chêne, 11c, place du Gros-Chêne, Rennes. 11c, place du Gros-Chêne, Rennes. Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine