Exposition « Du collège-couvent Saint-Benoît de 1875 à la copropriété La Delloise » Copropriété La Delloise, chez les Pères Delle

Exposition « Du collège-couvent Saint-Benoît de 1875 à la copropriété La Delloise » Dimanche 21 septembre

Entrée libre

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Il y a 150 ans, des moines bénédictins de l’abbaye de Mariastein sont chassés par la politique de Bismarck et s’établissent à Delle pour y créer un collège-couvent.

En 15 ans, ce collège-couvent accueillera environ 1 200 élèves. Au départ, les moines voulurent que cette école soit gratuite, mais l’idée ne put se concrétiser.

Il fermera ses portes en 1913, à la suite notamment de la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État, et en proie à un fort mouvement anticlérical.

Venez découvrir le collège-couvent à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Dans le désir de nous projeter dans l’histoire de ce lieu, nous souhaiterions en savoir plus sur les personnes qui l’ont habité depuis 1914. Aussi, nous recherchons les noms de ces personnes ou toute anecdote qui leur est relative.

© Thierry Landault