Exposition du concours de photo La pêche à Fréhel Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Exposition du concours de photo La pêche à Fréhel Rue de la Grande Abbaye Fréhel mardi 12 août 2025.

Exposition du concours de photo La pêche à Fréhel

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-12

Votez pour votre cliché préféré !

À la suite du concours photo 2025 organisé sur le thème « La pêche à Fréhel », vous êtes invités à venir admirer les œuvres des participants et à voter pour votre photo favorite. Trois d’entre elles seront récompensées.

L’exposition est accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition du concours de photo La pêche à Fréhel Fréhel a été mis à jour le 2025-08-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme