Exposition du concours de photo La pêche à Fréhel Rue de la Grande Abbaye Fréhel
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Début : 2025-08-12
fin : 2025-08-30
2025-08-12
Votez pour votre cliché préféré !
À la suite du concours photo 2025 organisé sur le thème « La pêche à Fréhel », vous êtes invités à venir admirer les œuvres des participants et à voter pour votre photo favorite. Trois d’entre elles seront récompensées.
L’exposition est accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
