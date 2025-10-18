Exposition du concours photo Royan Architecture[s] #11 rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès Royan
Exposition du concours photo Royan Architecture[s] #11 rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès Royan samedi 18 octobre 2025.
Exposition du concours photo Royan Architecture[s] #11
rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-12-24 18:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Le CIAP accueille à partir du 18 octobre l’exposition du concours photo Royan Architecture[s] #11, qui avait pour thème cette année couleur .
.
rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
English :
From October 18, CIAP will be hosting the Royan Architecture[s] #11 photo competition exhibition, which this year focused on the theme of « color ».
German :
Der CIAP beherbergt ab dem 18. Oktober die Ausstellung des Fotowettbewerbs Royan Architecture[s] #11, der in diesem Jahr das Thema « Farbe » hatte.
Italiano :
Dal 18 ottobre, il CIAP ospiterà la mostra del concorso fotografico Royan Architecture[s] #11, quest’anno incentrato sul tema del « colore ».
Espanol :
A partir del 18 de octubre, el CIAP acoge la exposición del concurso fotográfico Royan Architecture[s] #11, que este año se centra en el tema del « color ».
L’événement Exposition du concours photo Royan Architecture[s] #11 Royan a été mis à jour le 2025-09-18 par Mairie de Royan