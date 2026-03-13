Exposition du Concours Régional des Ateliers d’Art de France

10 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-11

Cette exposition réunit 11 artisans d’art de la région, présentant des œuvres originales réalisées dans des domaines variés céramique, verre, vitrail, textile ou encore restauration patrimoniale.

Le Concours Ateliers d’Art de France 2026 est un événement dédié à la création et aux savoir-faire des métiers d’art. Cette exposition réunit 11 artisans d’art de la région, présentant des œuvres originales réalisées dans des domaines variés céramique, verre, vitrail, textile ou encore restauration patrimoniale. Le concours distingue deux catégories, Création et Patrimoine, mettant en valeur à la fois l’innovation artistique et la transmission des techniques traditionnelles. Les œuvres exposées témoignent de la richesse et de la diversité des métiers d’art, où maîtrise du geste, travail de la matière et démarche artistique se rencontrent. .

10 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 94 94 sthiam@beaulieulesloches.eu

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English :

This exhibition brings together 11 local artisans, presenting original works in a variety of fields: ceramics, glass, stained glass, textiles and heritage restoration.

L’événement Exposition du Concours Régional des Ateliers d’Art de France Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-03-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire