Exposition du coq du clocher de l’église Notre-Dame, Collégiale Notre-Dame, Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Exposition du coq du clocher de l’église Notre-Dame 19 et 20 septembre Collégiale Notre-Dame Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dominant la cité, le coq installé au sommet de la flèche de la collégiale a été déposé en 2025 pour partir en restauration. Avant de retrouver son clocher, il sera présenté au public durant tout le week-end avant de recevoir la bénédiction du Père Athénor le dimanche 20 septembre à 16h.

Collégiale Notre-Dame Place Notre Dame, 21140 Semur-en-Auxois, France Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33380972044 https://www.ville-semur-en-auxois.fr/la-collegiale-notre-dame Levez la tête ! Un monde sculpté vous observe : beaux visages, démons, animaux fantastiques.

Osez franchir le portail, ce sont vitraux, mobiliers, sculptures fascinantes des chapelles ou du triforium qui se dévoilent.

Dominant le paysage, la Collégiale Notre-Dame est un fleuron de l’architecture gothique. Débutant par l’abside à partir des années 1220, les travaux s’achèvent par les décors flamboyants du porche dans les années 1470.

Dominant la cité, le coq installé au sommet de la flèche de la collégiale a été déposé en 2025 pour partir en restauration. Avant de retrouver son clocher, il sera présenté au public durant tout le à…

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