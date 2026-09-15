Exposition : Du corps… Rue Romain Rolland (derrière le musée) Clamecy
jeudi 17 septembre 2026 · Rue Romain Rolland (derrière le musée) · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Exposition : Du corps…
Rue Romain Rolland (derrière le musée) Centre Culturel Romain Rolland Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 15:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Trois artistes pour cette exposition « Du corps… » : Chantal Jumel, Noritsugu Matsui et blan.C.hard. Vernissage le samedi 19 et finissage le 26 septembre 2026 de 18h à 21h.
Entrée libre .
Rue Romain Rolland (derrière le musée) Centre Culturel Romain Rolland Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 21 44 53
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English : Exposition : Du corps…
L’événement Exposition : Du corps… Clamecy a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Clamecy Haut Nivernais
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