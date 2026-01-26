Exposition Du corps objet au corps sujet à Selommes Selommes
Projet artistique mêlant photographies et témoignages, présenté par l’association Les Cellules en bataille .
Exposition Du corps objet au corps sujet à Selommes. À travers des photos et des récits, ce projet aborde la maladie comme un processus de déconstruction — rapide, parfois trop rapide — avant une reconstruction progressive. Pas à pas, les cellules s’animent pour faire émerger un nouveau soi. Ce travail vous invite à partager les chemins souvent tortueux qui mènent chacun à se (re)construire. Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
English :
An artistic project combining photography and personal accounts, presented by the association Les Cellules en bataille .
