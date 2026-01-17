Exposition Du cri du coeur à la voix des justes Rue Saint-Sauveur Vernon

Exposition Du cri du coeur à la voix des justes

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-09 10:00:00

fin : 2026-03-08 19:00:00

2026-02-09

L’exposition est portée par Erik Attias et Charles Merchinsky.

Une cérémonie d’inauguration aura lieu le samedi 14 février à 14h, à la mairie de Vernon. .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 62 61 73 82 claude.p@rizot.fr

