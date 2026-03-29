Exposition du Festival de la photo expérimentale au Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Centre Paris Anim’ Maurice Ravel PARIS

Le CPA Maurice Ravel dispose d’un espace d’exposition artistique surnommé la Galerie Maurice Ravel. Chaque saison, cette galerie accueille plusieurs expositions présentant différentes techniques représentatives de la création artistique actuelle (peinture, dessin, photographie, collage, estampe, création numérique, art urbain, etc.).

À travers ces expositions, nous mettons un point d’honneur à offrir à nos publics la possibilité de découvrir l’art sous des formes variées et originales et de rencontrer des artistes aux parcours multiples, notamment à l’occasion des vernissages.

Exposition d’avril : « Festival de la photo expérimentale », du 01 avril au 01 mai 2026

Exposition gratuite en accès libre

Depuis ses débuts, la photographie oscille entre science et poésie. Née de découvertes techniques (lumière, chimie, mécanique) elle s’est rapidement imposée comme un langage artistique capable de raconter le monde autrement. Aujourd’hui, à l’heure où les images se multiplient et deviennent spontanées, la photographie expérimentale réaffirme la force du geste, de la recherche, de l’essai, de l’accident créatif.

Cette exposition réunit des artistes aux univers résolument éclectiques. Chacun-e explore la matière photographique à sa manière : manipulation de la lumière, détournement des procédés, hybridations, expérimentations argentiques, jeux sur le hasard. Leurs travaux invitent à regarder différemment, à ralentir, à observer les chemins invisibles qui mènent de la technique à l’émotion.

La galerie du CPA Maurice Ravel accueille cette diversité avec un esprit ouvert et accessible. Espace d’exposition du CPA Maurice Ravel de la Ligue de l’Enseignement, elle défend une programmation plurielle, attentive aux démarches émergentes comme aux pratiques confirmées. Fidèle à sa vocation d’éducation populaire, la galerie ouvre ses portes aux curieux, aux habitués, aux explorateurs d’images de tous horizons. La Ville de Paris, l’équipe du centre et les artistes, vous invitent à redécouvrir la photographie comme terrain d’expérimentation, de liberté et d’invention tout au long du mois d’avril.

Save the date !

Vendredi 03 avril à partir de 18h : Vernissage en présence des artistes

Du 01 avril au 01 mai, la galerie Maurice Ravel accueille l’exposition du Festival de la photo expérimentale, regroupant 8 photographes audacieux ! Une exposition entre science et poésie.

Du mercredi 01 avril 2026 au vendredi 01 mai 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T12:00:00+02:00

fin : 2026-05-02T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-01T09:00:00+02:00_2026-04-01T21:00:00+02:00;2026-04-02T09:00:00+02:00_2026-04-02T21:00:00+02:00;2026-04-03T09:00:00+02:00_2026-04-03T21:00:00+02:00;2026-04-04T09:00:00+02:00_2026-04-04T21:00:00+02:00;2026-04-05T09:00:00+02:00_2026-04-05T21:00:00+02:00;2026-04-06T09:00:00+02:00_2026-04-06T21:00:00+02:00;2026-04-07T09:00:00+02:00_2026-04-07T21:00:00+02:00;2026-04-08T09:00:00+02:00_2026-04-08T21:00:00+02:00;2026-04-09T09:00:00+02:00_2026-04-09T21:00:00+02:00;2026-04-10T09:00:00+02:00_2026-04-10T21:00:00+02:00;2026-04-11T09:00:00+02:00_2026-04-11T21:00:00+02:00;2026-04-12T09:00:00+02:00_2026-04-12T21:00:00+02:00;2026-04-13T09:00:00+02:00_2026-04-13T21:00:00+02:00;2026-04-14T09:00:00+02:00_2026-04-14T21:00:00+02:00;2026-04-15T09:00:00+02:00_2026-04-15T21:00:00+02:00;2026-04-16T09:00:00+02:00_2026-04-16T21:00:00+02:00;2026-04-17T09:00:00+02:00_2026-04-17T21:00:00+02:00;2026-04-18T09:00:00+02:00_2026-04-18T21:00:00+02:00;2026-04-19T09:00:00+02:00_2026-04-19T21:00:00+02:00;2026-04-20T09:00:00+02:00_2026-04-20T21:00:00+02:00;2026-04-21T09:00:00+02:00_2026-04-21T21:00:00+02:00;2026-04-22T09:00:00+02:00_2026-04-22T21:00:00+02:00;2026-04-23T09:00:00+02:00_2026-04-23T21:00:00+02:00;2026-04-24T09:00:00+02:00_2026-04-24T21:00:00+02:00;2026-04-25T09:00:00+02:00_2026-04-25T21:00:00+02:00;2026-04-26T09:00:00+02:00_2026-04-26T21:00:00+02:00;2026-04-27T09:00:00+02:00_2026-04-27T21:00:00+02:00;2026-04-28T09:00:00+02:00_2026-04-28T21:00:00+02:00;2026-04-29T09:00:00+02:00_2026-04-29T21:00:00+02:00;2026-04-30T09:00:00+02:00_2026-04-30T21:00:00+02:00;2026-05-01T09:00:00+02:00_2026-05-01T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS

https://animravel.aniapp.fr/actualites/88 +33144756014 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel



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