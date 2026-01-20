Exposition Du fil pour l’aiguille, les bêtes à laine et la Bourgogne (XVIIIe XXe siècle) Rue du Parc Montbard

Exposition Du fil pour l’aiguille, les bêtes à laine et la Bourgogne (XVIIIe XXe siècle)

Rue du Parc Musée Buffon Montbard Côte-d’Or

Début : 2026-02-04 14:00:00

fin : 2026-06-07

2026-02-04

À l’occasion des 310 ans de la naissance de Louis Jean-Marie Daubenton, la nouvelle exposition temporaire du musée Buffon Du fil pour l’aiguille. Les bêtes à laine et la Bourgogne (XVIIIe-XXe siècle), vous plonge dans les travaux de ce célèbre naturaliste du XVIIIe siècle, collaborateur de Buffon et premier directeur du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.

Scientifique de renom, encensé par ses pairs pour sa rigueur scientifique autant que pour sa sympathie et son accessibilité, le savant montbardois traverse les crises et met son savoir au service de l’État.

Lorsque Trudaine le sollicite pour améliorer les laines du royaume, Daubenton entreprend d’acclimater une race de mouton venue d’Espagne et réputée pour sa qualité. A partir du Consulat, on appellera cet animal le mérinos.

L’aventure est un succès ! Daubenton se mue alors en professeur et crée un manuel destiné aux bergers. Cet ouvrage, l’Instruction pour les bergers, sera édité par la monarchie et réédité sous la République comme sous l’Empire, pour devenir une des références en matière de zootechnie.

Des pâtures aux ateliers de tisserands, de Daubenton aux établissements Poron, partez à la découverte de ces mérinomanes bourguignons qui ont fait du métier de simple berger une véritable science ! .

Rue du Parc Musée Buffon Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 50 42 museeparcbuffon@montbard.fr

