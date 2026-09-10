Exposition du fond pédagogique et scientifique sur la biodiversité de LAGC, JEP 2026 – Noyal-sur-Vilaine, Noyal-sur-Vilaine

Informations pratiques

Exposition du fond pédagogique et scientifique sur la biodiversité de LAGC Dimanche 20 septembre, 10h00 JEP 2026 – Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association a pour but de sensibiliser à la biodiversité. Fond pédagogique et scientifique regroupant multiples collections naturalisées (Oiseaux, vertébrés, insectes.)

Découverte de la Faune et la Flore de nos régions.

https://www.tourisme-paysdechateaugiron.bzh/agendas/journees-europeennes-du-patrimoine-exposition-du-fond-pedagogique-de-georges-chauvin/

JEP 2026 – Noyal-sur-Vilaine 6 rue Joseph Deshommes 35530 Noyal-sur-Vilaine Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.tourisme-paysdechateaugiron.bzh/agendas/journees-europeennes-du-patrimoine-exposition-du-fond-pedagogique-de-georges-chauvin/ »}]

L’association a pour but de sensibiliser à la biodiversité. Fond pédagogique et scientifique regroupant multiples collections naturalisées (Oiseaux, vertébrés, insectes.)

©LAGC