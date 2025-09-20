Exposition du fonds iconographique d’Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne, Hôtel de Villeneuve Saint-Étienne

Exposition du fonds iconographique d’Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne, Hôtel de Villeneuve Saint-Étienne samedi 20 septembre 2025.

Exposition du fonds iconographique d’Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne 20 et 21 septembre Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne, Hôtel de Villeneuve Loire

Gratuité. L’exposition se fera en salle conférence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fonds iconographique d’HPSE

L’association ”Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne”, présente sur le site depuis les années 1930, possède un fonds iconographique important (cartes, plans, photos) concernant l’histoire de la ville et de sa région, qu’elle exposera en partie dans le cadre des JEP DE 2025.

Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne, Hôtel de Villeneuve 11, rue Gambetta 42 000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes + 33(0)4 77 25 74 32 https://hpse.fr L’association historique ”Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne” occupe depuis 1930 un hôtel particulier du XVIIème siècle, l’Hôtel de Villeneuve, dans le centre de la ville de Saint-Étienne. Transport de la Stas (tramway) à proximité (ligne Bellevue – La Terrasse). Parking des Ursules à proximité.

Fonds iconographique d’HPSE

Cliché Serge Marcuzzi