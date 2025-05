Exposition du Foyer Artistique d’Oloron – Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie, 1 juin 2025 14:30, Oloron-Sainte-Marie.

Pyrénées-Atlantiques

Exposition du Foyer Artistique d'Oloron Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-06-01 14:30:00

fin : 2025-06-15 19:00:00

2025-06-01

Venez découvrir les créations des artistes locaux autour de la céramique, de la peinture et de la porcelaine. Une belle occasion de plonger dans l’univers artistique de la région !

Invité d’honneur Nicolas Andre et ses « Aquafersculptures », un univers original mêlant art, sculptures en fer de l’univers aquatique et autres ! Ouvert tous les jours. .

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine fao64400@gmail.com

