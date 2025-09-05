Exposition du FRAC La Préb’ Saint-Pol-de-Léon

Exposition du FRAC La Préb’ Saint-Pol-de-Léon samedi 7 mars 2026.

Exposition du FRAC

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-03-07

Le FRAC Bretagne a pour missions de collecter les œuvres d’art contemporain, de les diffuser sur le territoire et de mener des actions de sensibilisation auprès du plus grand nombre.

Le FRAC en résidence est un projet artistique participatif mené tous les 2 ans en Bretagne, visant à co-construire des expositions avec les habitants d’un territoire. A Saint-Pol-de-Léon il explorera le thème de l’hospitalité, mobilisant artistes, habitants, écoles et structures médico-sociales. L’accent est mis sur la convivialité, la pratique artistique, l’expérimentation à travers des ateliers et expositions collectives ayant lieu à la Préb’ et dans les établissements partenaires.

Ouverte le mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h. .

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition du FRAC Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2025-09-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX