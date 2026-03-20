Exposition du Groupe Pluri-Arts Marignanais Rue de Figueras Marignane

Exposition du Groupe Pluri-Arts Marignanais

Du 01/04 au 23/05/2026.

Aux heures d’ouverture mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 18h et samedi de 9h30 à 17h.

Vernissage le 4 avril à 11h. Rue de Figueras Médiathèque Jean d’Ormesson Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-04-01

La médiathèque Jean d’Ormesson vous invite à l’exposition du Groupe Pluri-Arts Marignanais.

Vous y êtes attendus nombreux ! C’est l’occasion de faire une très belle visite culturelle et visuelle.

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Rue de Figueras Médiathèque Jean d’Ormesson Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 40 bibliotheque@ville-marignane.fr

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English :

The Jean d’Ormesson multimedia library invites you to the Groupe Pluri-Arts Marignanais exhibition.

We look forward to seeing you there! It’s an opportunity to enjoy a wonderful cultural and visual visit.

L’événement Exposition du Groupe Pluri-Arts Marignanais Marignane a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de Marignane