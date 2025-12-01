Exposition Du houblon à l’esprit de la bière

4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-04-30 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-05-01 2026-05-02

L’AAMAKO a le plaisir de présenter au 1er étage du musée, une exposition intitulée du houblon à l’esprit de la bière . L’Alsace est en effet la première région de France productrice de houblon et la tradition brassicole y est très ancienne. Dans le Kochersberg, terre par excellence de l’or vert, il existe encore quelques houblonnières et nombre d’entre nous se souviennent du Hopfe Zopfe (tri des cônes) auquel participaient jadis femmes et enfants. Si certaines de nos brasseries ont été rachetées par de grands groupes européens, la fin des années 1990 marque le retour d’une production artisanale de qualité assurée par des microbrasseries que vous découvrirez. .

4 place du Marché Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 91 contact@lebeaujardin.alsace

English :

L’événement Exposition Du houblon à l’esprit de la bière Truchtersheim a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg