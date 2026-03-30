Exposition Du jeu à la forme place de l’église Saint-Savinien

Exposition Du jeu à la forme

place de l’église Salle du Belvédère Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-06

Exposition de peinture, sculpture, gravure et céramique par Bernard Devisme et Bernadette Traquet.

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place de l’église Salle du Belvédère Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 20 03 mairie@saintsavinien.fr

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L’événement Exposition Du jeu à la forme Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge