Exposition Du jeu à la forme place de l’église Saint-Savinien
Exposition Du jeu à la forme place de l’église Saint-Savinien lundi 6 avril 2026.
Exposition Du jeu à la forme
place de l’église Salle du Belvédère Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-06
Exposition de peinture, sculpture, gravure et céramique par Bernard Devisme et Bernadette Traquet.
.
place de l’église Salle du Belvédère Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 20 03 mairie@saintsavinien.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Exposition Du jeu à la forme Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Saint-Savinien (Charente-Maritime)
- Représentation théâtrale Antigone…ou presque Quai des Arts Saint-Savinien 4 avril 2026
- Journées Européennes des Métiers d’Art Quai des Arts Saint-Savinien 11 avril 2026
- Balade Patrimoniale, Collège Robert Celerier, Saint-Savinien 15 avril 2026
- Escapade Course Explor’Run Saint-Savinien 26 avril 2026
- Essenti’ailes Journée sur la thématique de l’art et de la nature Champ Gombert, près de la poste Saint-Savinien 26 avril 2026