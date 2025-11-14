Exposition du Mois Saint-Affrique

Exposition du Mois

Début : 2025-11-14

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-11-14

Ce mois-ci , le Tribunal des Arts vous offre une exposition d’artistes sur tout support sur le thème de la Danse en partenariat avec A Corps Danse ainsi qu’une exposition des œuvres de Bernard Mandin.

Deux Expositions:

Festival A CORPS DANSE

DANSER C’EST …

A Corps Danse se réjouit d’inviter une dizaine d’artistes d’ici et d’ailleurs.

Dessin, céramique, textile, photo, vidéo danse, land art, papier, …

A chacune, chacun de célébrer l’écho du souffle de la danse, la sensualité, le silence, la suspension, le rebond, le mouvement …

Bernard Mandin,

Né en 1954 à Nice, a exposé ces dernières années sculptures et peintures à Sète et, l’été dernier, au Moulin de Madame à Saint-Affrique. Il nous dévoile ici son Bestiaire, réel (enfin, presque !) ou imaginaire. Bernard Mandin nous propose des rencontres de matériaux oubliés et rouillés, ressorts, vieux outils, épaves d’un autre temps, chargés de vie antérieure que son écoute imaginative fait renaître à une vie nouvelle. Son désir est qu’on ne voit pas ce que c’est, que le tas d’où proviennent les formes soit devenu un tout… Les sculptures de Bernard Mandin sont des pièges dans lesquels il faut tomber, confier notre regard et tourner autour. Alain Freixe.

8B, Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 9 64 10 52 90 tribunaldesarts@ville-saintaffrique.fr

English :

This month, the Tribunal des Arts offers you an exhibition of artists in all media on the theme of Dance, in partnership with A Corps Danse, as well as an exhibition of works by Bernard Mandin.

German :

Diesen Monat bietet Ihnen das Tribunal des Arts eine Ausstellung von Künstlern auf allen Medien zum Thema Tanz in Zusammenarbeit mit A Corps Danse sowie eine Ausstellung der Werke von Bernard Mandin.

Italiano :

Questo mese, la Corte delle Arti vi propone una mostra di artisti che lavorano in tutti i media sul tema della Danza, in collaborazione con A Corps Danse, e un’esposizione di opere di Bernard Mandin.

Espanol :

Este mes, el Patio de las Artes le ofrece una exposición de artistas que trabajan en todos los medios sobre el tema de la Danza, en colaboración con A Corps Danse, así como una exposición de obras de Bernard Mandin.

