Exposition du mois Saint-Affrique

Exposition du mois

8B, Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-09

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-02-09

Au Tribunal des Arts, Patricia Goud et Sarah Butsavage vous proposent de venir découvrir leurs mondes.

DONNER DES COULEURS À LA VIE de Patricia Goud

Patricia Vidal est née en 1960 à Béziers. Après des études de droit à l’université de Montpellier, elle occupe des emplois de Cadre dans le secteur médico-social. Dès les années 1999, elle s’exprime sur des toiles sous le pseudo de Patricia GOUD et c’est fin 2018 qu’elle passe du pinceau à la plume. Son univers est un mélange palpitant d’actualité brûlante, de légendes et d’anticipation. Un univers qui n’attend plus que vous.

SARAH BUTSAVAGE peintre

Sarah Butsavage est une peintre américaine née à Philadelphie, en Pennsylvanie. Elle a obtenu sa licence en beaux-arts à la School of Visual Arts de New York en 2012.

Le processus de création artistique est pour moi une ode à l’ambiguïté. En tant qu’êtres humains conscients et conscients de soi, on fait l’expérience d’un paradoxe indéniable. Je suis vraiment fascinée par cette incapacité à saisir quelque chose de fixe. J’aime essayer de recréer le sentiment du“vertige de la liberté (Kierkegaard). C’est un état étrange dans lequel nous vivons à la fois en tant qu’esprit et corps, sujet et objet, minuscule point dans l’univers et personnage principal de nos propres vies. Nous sommes coincés dans une rivière de temps qui coule, liés à un corps qui fane et s’érode. J’essaie d’illustrer ce sentiment d’existence. Je veux que mon art vous rappelle constamment à lui. Les complexités entrainent des juxtapositions qui créent des récits toujours en mouvement. Je veux que la peinture change sous nos yeux, redevienne nouvelle, comme nous, nos âmes, nos esprits, dans le temps. J’utilise une technique presque comme un collage en peignant.

Dans mon cas, je n’ai pas à trouver les images à copier-coller, je les crée. J’utilise de la peinture acrylique qui sert souvent de sous-couche pour les pastels à l’huile utilisés pour dessiner par-dessus. J’ai toujours eu du plaisir à voir une image, latente, et à la faire apparaître avec ma main sur du papier. J’aime l’intimité et l’immédiateté de la création du dessin au trait. Vous l’imaginez, vous le faites, il est là. .

8B, Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 9 64 10 52 90 tribunaldesarts@ville-saintaffrique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Tribunal des Arts, Patricia Goud and Sarah Butsavage invite you to discover their worlds.

L’événement Exposition du mois Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)