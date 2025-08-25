Exposition « Du monde souterrain au firmament » Sainte-Marie-aux-Mines

Exposition « Du monde souterrain au firmament »

Lieu-dit Tellure Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-25 10:00:00

fin : 2025-09-15 18:00:00

2025-08-25 2025-09-01

Le photographe et passionné de nature Thierry Vincent présente à Tellure une exposition intitulée Du monde souterrain au firmament .

À travers ses clichés, il invite à un voyage fascinant entre les profondeurs de la terre et l’immensité du ciel, révélant aussi bien les mystères du monde souterrain que les merveilles célestes comme les aurores boréales ou les détails du soleil. .

Lieu-dit Tellure Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 98 30 reservation@tellure.fr

English :

Photographer Thierry Vincent presents « Du monde souterrain au firmament », a series of shots between earth and sky, to be admired during Tellure opening hours.

German :

Der Fotograf Thierry Vincent präsentiert « Du monde souterrain au firmament », eine Reihe von Aufnahmen zwischen Erde und Himmel, die Sie während der Öffnungszeiten von Tellure bewundern können.

Italiano :

Il fotografo Thierry Vincent presenta « Du monde souterrain au firmament » (Dal mondo sotterraneo al firmamento), una serie di scatti tra la terra e il cielo, da ammirare durante gli orari di apertura della Tellure.

Espanol :

El fotógrafo Thierry Vincent presenta « Du monde souterrain au firmament » (Del mundo subterráneo al firmamento), una serie de instantáneas entre la tierra y el cielo, que podrán admirarse durante el horario de apertura de Tellure.

