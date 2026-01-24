Exposition du mouvement et du volume + concert le Roman ménage de Dahlia Mouliets-et-Villemartin

Exposition du mouvement et du volume + concert le Roman ménage de Dahlia

Centre culturel Mouliets-et-Villemartin Gironde

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-08

L’association de sauvegarde des trois églises de Mouliets-et-Villemartin organise plusieurs événements au centre culturel

– Venez découvrir les œuvres de la plasticienne Marie-Laure Drillet et le sculpteur Pierre-Yvan Didry. Vernissage le 31 janvier à 18h.

– Le 6 février cabaret théâtral et musical né de la collaboration entre Mathilde Maumont et le pianiste de jazz bordelais Joseph Ganter .

Centre culturel Mouliets-et-Villemartin 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 58 21 18

