Exposition du musée mobile du Centre Pompidou Beaulieu-lès-Loches

Exposition du musée mobile du Centre Pompidou

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-11 16:30:00

fin : 2025-08-12 19:00:00

Date(s) :

2025-08-11

Le MuMo du Centre Pompidou sillonne la Normandie et le Centre-Val de Loire pour explorer les liens entre le voyage et l’art à travers l’exposition « En voyage » qui présente des œuvres issues du Centre Pompidou à Paris, fermé pour travaux jusqu’en 2030.

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 94 94 mairie.beaulieu37@wanadoo.fr

English :

The Centre Pompidou’s MuMo travels through Normandy and the Centre-Val de Loire to explore the links between travel and art, with the « En voyage » exhibition featuring works from the Centre Pompidou in Paris, which is closed for renovation until 2030.

German :

Das MuMo des Centre Pompidou reist durch die Normandie und das Centre-Val de Loire, um die Verbindungen zwischen Reisen und Kunst zu erforschen. Die Ausstellung « En voyage » zeigt Werke aus dem Centre Pompidou in Paris, das wegen Bauarbeiten bis 2030 geschlossen ist.

Italiano :

Il MuMo del Centre Pompidou è in tournée in Normandia e nel Centre-Val de Loire per esplorare i legami tra viaggio e arte, con la mostra « En voyage » che presenta opere provenienti dal Centre Pompidou di Parigi, chiuso per ristrutturazione fino al 2030.

Espanol :

El MuMo del Centro Pompidou recorre Normandía y el Centro-Val de Loira para explorar los vínculos entre viaje y arte, con la exposición « En voyage », que presenta obras del Centro Pompidou de París, cerrado por reformas hasta 2030.

