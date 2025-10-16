Exposition du Palmarès Régional d’Architecture de Corse 2 Mairie d’Ajaccio Ajaccio

Exposition du Palmarès Régional d’Architecture de Corse 2 Mairie d’Ajaccio Ajaccio jeudi 16 octobre 2025.

Exposition du Palmarès Régional d’Architecture de Corse 2 16 – 19 octobre Mairie d’Ajaccio Corse-du-Sud

Exposition en extérieur, accès gratuit, tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T07:00:00 – 2025-10-16T23:00:00

Fin : 2025-10-19T07:00:00 – 2025-10-19T23:00:00

Venez découvrir la deuxième édition de l’exposition itinérante du Palmarès Régional d’Architecture de Corse installée à partir du 16 octobre 2025 sur les grilles de la Mairie d’Ajaccio dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture. L’occasion de mettre en lumière une sélection de projets engagés pour une architecture de qualité et pleinement ancrée dans le territoire insulaire.

Cette action est initiée par la Maison de l’Architecture de Corse et soutenue par l’Agence de l’Urbanisme et de l’Energie de la Corse.

Mairie d’Ajaccio Place Foch, 20000 Ajaccio Ajaccio 20090 Vieille Ville Corse-du-Sud Corse

Venez découvrir la deuxième édition de l’exposition itinérante du Palmarès Régional d’Architecture de Corse installée à partir du 16 octobre 2025 sur les grilles de la Mairie d’Ajaccio dans le cadre …

© Maison de l’Architecture de Corse / Tabaramounien Design Graphique