Exposition du patrimoine local Ancien café Juncker Évry-Courcouronnes

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découverte du patrimoine local.

Ancien café Juncker 7 route de Versailles 91080 Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91080 Courcouronnes Essonne Île-de-France 06 70 96 42 89 Maison datant en partie XVII siècle, mais bâtie sur une ancienne censive de l’abbaye de Saint-Victor de Paris datant du XIIIe siècle. Elle a été transformée en auberge au XVIIIe siècle puis, au XIXe, la famille Robin la structure en une épicerie / salle de café billard / salle de bal. Elle est restée en activité jusqu en 1969. Entrée gratuite

Parking à proximité.

